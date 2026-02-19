Осужденные по делу Ларисы Долиной захотели отменить приговор

Долина обратилась в полицию после продажи своей квартиры, полагая, что участвует в спецоперации по поимке преступников. В результате были задержаны участники мошеннической схемы. Суд признал виновными не только Леонтьева и Каменецкого, но и курьера Анжелу Цырульникову и 21-летнего Андрея Основу из Тольятти. Цырульникова, Каменецкий и Леонтьев получили по 7 лет колонии, а Основу — 4 года. Леонтьев отбывает наказание в колонии особого режима из-за рецидива. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 12 миллионов рублей.