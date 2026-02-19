Осужденные по делу Ларисы Долиной захотели отменить приговор

Четверо осужденных по делу, связанному с мошенничеством с квартирой певицы Ларисы Долиной, обратились в апелляционную инстанцию с просьбой отменить вынесенный им приговор и направить материалы дела прокурору для дополнительного расследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов.
«Мы просим апелляцию отменить обвинительный приговор Балашихинского суда в отношении наших подзащитных и направить материалы уголовного дела в прокуратуру для последующего направления их на дополнительное расследование», — заявил адвокат. Все осужденные и их защитники ранее обжаловали решение суда, а прокуратура также подала жалобу на приговор. Московский областной суд рассмотрит апелляционные жалобы 19 февраля.
Защитники утверждают, что сумма, инкриминируемая фигурантам дела, была «вменена дважды». В частности, адвокат Асима Алиева сообщил, что банковская карта, оформленная на дроппера Дмитрия Основу, использовалась им для работы на криптобирже. «В ходе предварительного следствия Дмитрий пытался добиться того, чтобы его правда была услышана, заявлял ходатайство о досудебном сотрудничестве», — подчеркнул он.
Согласно приговору, Основа вел переговоры с потерпевшей Ларисой Долиной. Однако, как утверждает защитник, певица во время дачи показаний заявила, что не знакома с его подзащитным и не слышала его голос ранее. «Вся сетка перевода денежных средств, поступавших от потерпевшей, не установлена», — добавил адвокат, отметив, что следователи могли допросить представителей криптобиржи «Гарантекс» и «АВСех», через которые были похищены деньги Долиной.
Долина обратилась в полицию после продажи своей квартиры, полагая, что участвует в спецоперации по поимке преступников. В результате были задержаны участники мошеннической схемы. Суд признал виновными не только Леонтьева и Каменецкого, но и курьера Анжелу Цырульникову и 21-летнего Андрея Основу из Тольятти. Цырульникова, Каменецкий и Леонтьев получили по 7 лет колонии, а Основу — 4 года. Леонтьев отбывает наказание в колонии особого режима из-за рецидива. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 12 миллионов рублей.
Дело о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной привлекло внимание общественности и правоохранительных органов. Певица стала жертвой схемы, в которой злоумышленники использовали ее доверие для получения денежных средств. Ожидается, что дальнейшее разбирательство в апелляционном суде может привести к пересмотру приговора и дополнительным расследованиям по делу.
