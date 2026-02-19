WSJ: США начали выводить все свои войска из Сирии

По данным издания, США уже приступили к выводу около тысячи военнослужащих, остающихся в Сирии. Процесс может продлиться примерно два месяца. При этом подчеркивается, что решение не обусловлено обострением американо-иранских отношений. Однако официального подтверждения этой информации от Пентагона пока не поступало.