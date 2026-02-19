WSJ: США начали выводить все свои войска из Сирии

По данным издания, США уже приступили к выводу около тысячи военнослужащих, остающихся в Сирии. Процесс может продлиться примерно два месяца. При этом подчеркивается, что решение не обусловлено обострением американо-иранских отношений. Однако официального подтверждения этой информации от Пентагона пока не поступало.
В феврале появилась информация о том, что Центральное командование Вооруженных сил США завершило плановый вывод американского контингента с сирийской базы Эт-Танф.
По сообщениям агентства SANA, сирийская армия установила контроль над бывшей американской военной базой в городе Эш-Шаддаде. При этом ранее армия Сирии вошла на территорию курдской автономии в Аль-Табка и взяла под контроль город Аль-Табка.