Визажист рассказала, почему за рубежом выбирают русских бьюти-мастеров

«Уровень бьюти-индустрии в России очень высокий. Профессионализм наших мастеров сильно ценится за границей, не просто так даже был тренд в Европе и Америке на “русский” маникюр. В TikTok девчонки за рубежом восхищались первым походом к нашим мастерам. Потому что наши ребята работают чисто, четко, аккуратно. Что касается индустрии визажистов, то макияж мы тоже делаем чисто, без перебора, основываясь на подчеркивании натуральной красоты, а не стараясь замаскировать глаза тоннами накладных ресниц или нанести на лицо толстый слой тонального крема», — отметила собеседница aif.ru.