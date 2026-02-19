Визажист рассказала, почему за рубежом выбирают русских бьюти-мастеров

Сделавшая макияж дочери президента США Дональда Трампа Тиффани визажист Кристина Шнякина рассказала aif.ru, почему за рубежом клиенты чаще предпочитают обращаться к русским бьюти-мастерам.
«Уровень бьюти-индустрии в России очень высокий. Профессионализм наших мастеров сильно ценится за границей, не просто так даже был тренд в Европе и Америке на “русский” маникюр. В TikTok девчонки за рубежом восхищались первым походом к нашим мастерам. Потому что наши ребята работают чисто, четко, аккуратно. Что касается индустрии визажистов, то макияж мы тоже делаем чисто, без перебора, основываясь на подчеркивании натуральной красоты, а не стараясь замаскировать глаза тоннами накладных ресниц или нанести на лицо толстый слой тонального крема», — отметила собеседница aif.ru.
По словам Кристины, в России очень сильная академическая база: визажистов учат работать с формой лица, анатомией, классическими техниками.
«Плюс российские мастера, как правило, универсалы. Мы умеем всё: свадебный макияж, повседневный образ, вечерний и тд. За границей специалисты чаще работают в узкой нише», — добавила Кристина.
Российские женщины, как утверждает визажист, одни из самых требовательных в мире.
«Если ты смог соответствовать московским стандартам, ты справишься с любой аудиторией в любой точке планеты. Это настоящая закалка… Мы на стыке европейской утончённости и восточной выразительности — и это сочетание за рубежом считается чем-то особенным. Русский макияж — это уже бренд», — заключила собеседница aif.ru.
Ранее Кристина Шнякина рассказала, как познакомилась с Тиффани Трамп.