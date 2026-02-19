Директор Ларисы Долиной опроверг регистрацию товарного знака «Лариса Долина сохранить и приумножить»

Директор народной артистки России Ларисы Долиной, Сергей Пудовкин, опроверг информацию о регистрации товарного знака «Лариса Долина сохранить и приумножить». По его словам, данная ситуация является результатом мошеннических действий. Об этом пишет РБК.
Согласно заявлению Пудовкина, певица не имеет никакого отношения к заявке, зарегистрированной 17 февраля на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС). В качестве заявителя в документах указана Лариса Александровна Долина, однако адрес прописки соответствует квартире, которую артистка потеряла в результате судебных разбирательств с Полиной Лурье.
«В данном случае налицо признаки мошенничества, Лариса Долина подобных регистраций не оформляла, Лариса Долина — народная артистка России. Она певица», — отметил Пудовкин в интервью РБК.
По информации юриста Михаила Репринцева, подать заявку на регистрацию товарного знака может не только сам владелец, но и третье лицо. Это можно сделать несколькими способами: лично, через электронный сервис ФИПС или отправив документы по почте. Также существует возможность подачи заявки через патентного поверенного без нотариальной доверенности.
В августе 2024 года Лариса Долина сообщила о том, что стала жертвой мошенников, которые обманом заставили ее продать квартиру в центре Москвы за почти 200 миллионов рублей. В марте 2025 года суд признал сделку недействительной и вернул артистке квартиру, однако покупательница обжаловала решение, и Верховный суд встал на ее сторону.
На данный момент Лариса Долина проживает в арендованной квартире, так как не имеет возможности приобрести собственное жилье. Ранее директор артистки также опроверг слухи о том, что она общалась с банком для выяснения причин блокировки ее переводов.
Также сообщалось, что осужденные по делу Ларисы Долиной захотели отменить приговор.