Директор Ларисы Долиной опроверг регистрацию товарного знака «Лариса Долина сохранить и приумножить»

В августе 2024 года Лариса Долина сообщила о том, что стала жертвой мошенников, которые обманом заставили ее продать квартиру в центре Москвы за почти 200 миллионов рублей. В марте 2025 года суд признал сделку недействительной и вернул артистке квартиру, однако покупательница обжаловала решение, и Верховный суд встал на ее сторону.