Патологоанатом рассказала о мальчике из детдома с окружность головы почти метр

Патологоанатом Айгуль Бекишева в интервью YouTube-каналу «Подкаст Тихий ужас» назвала самый пугающий случай в своей практике — четырехлетний ребенок из детского дома, у которого окружность головы достигала почти одного метра при росте менее метра.
По словам специалиста, мальчик поступил в больницу с диагнозом «менингит», но лечение не помогло, и спасти пациента не удалось. Бекишева рассказала, что увиденное на вскрытии поразило даже студентов: кожа на лице ребенка была сильно натянута и смещена назад из-за чудовищного увеличения объема черепа.
— Прихожу со студентами, и, представляете, на столе лежит ребенок, рост у него менее одного метра, но окружность головы практически один метр. Огромная голова, кожа с лица растянута назад, — рассказала Бекишева.
Причиной такого состояния стала гидроцефалия — избыточное накопление спинномозговой жидкости в полостях мозга. Как показало вскрытие, в голове мальчика скопилось около пяти литров жидкости, что и привело к патологическому увеличению головы.
Бактериальная вспышка серрации марцесценс стала причиной гибели младенцев в роддоме № 1 в Новокузнецке. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста, дерматолога, аккредитованного хирурга, доктора медицинских наук Марият Мухиной, как бактерия могла попасть в медицинское учреждение и можно ли было это предотвратить.