Патологоанатом рассказала о мальчике из детдома с окружность головы почти метр

По словам специалиста, мальчик поступил в больницу с диагнозом «менингит», но лечение не помогло, и спасти пациента не удалось. Бекишева рассказала, что увиденное на вскрытии поразило даже студентов: кожа на лице ребенка была сильно натянута и смещена назад из-за чудовищного увеличения объема черепа.