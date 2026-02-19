СК РФ: пропавшие в Петербурге сестры найдены живыми и здоровыми

Петербургские следователи установили местонахождение двух сестер 11 и 18 лет, пропавших в Северной столице 9 февраля. Родители девочек развелись, дети жили с отцом и бесследно исчезли днем по дороге в школу. Сразу же появилась версия о том, что их убедила последовать за собой мать, состоящая в религиозной секте «Русская православная церковь — Царская империя» (к официальной РПЦ отношения не имеет). Эта версия подтвердилась.