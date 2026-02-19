Газете «Труд» исполняется 105 лет!

— Потому мы и считаем нынешнюю дату значительной, — добавляет Валерий Петрович. — И для нас она — повод сказать добрые слова читателям и авторам газеты, причем не одному поколению. Пусть сегодня немало голосов предвещает скорую кончину бумажной прессы, победу искусственного интеллекта над человеческим, но мы верим и надеемся, что это лишь болтовня. ТВ не убило кино, вот и газеты, если они о жизни, а не о ерунде, останутся средством общения нормальных людей и средством защиты тех, кто в этом нуждается. А «Труд», между прочим, такой газетой и замышлялся. Не удержусь, процитирую слова с первой полосы первого номера: «У нас нет такой газеты, которая отвечала бы на все вопросы, волнующие широкие пролетарские массы, рассказывала бы о будничных мелочах повседневной жизни, освещала бы быт рабочего класса на заводе, в семье, на досуге. Все стороны рабочей жизни найдут отражение на страницах “Труда”. Хотите верьте, хотите нет, но именно этому наставлению, высказанному 105 лет назад, “Труд” стремился следовать. А попытки сменить курс уводили газету в тупик. Тех же правил издание придерживается и сегодня.