Газете «Труд» исполняется 105 лет!

19 февраля день рождения газеты «Труд». Его празднуют и нынешние сотрудники, и те, кто давно работал в газете, любя ее за честность, верность традициям и совестливость.
Дата, может, и не очень круглая, но кто знает, что может приключиться на пути к полноценному юбилею — к 150-летию, — шутят сегодняшние трудовцы. А главный редактор «Труда» Валерий Симонов замечает:
— Сегодня газеты могут записывать себе год за два, как на войне. Потому что очень непросто сохранять себя на нашем диковатом медиарынке, все труднее добираться до читателя и оплачивать счета….
Но это не жалоба, а лишь невеселая констатация известных медийщикам фактов.
— Потому мы и считаем нынешнюю дату значительной, — добавляет Валерий Петрович. — И для нас она — повод сказать добрые слова читателям и авторам газеты, причем не одному поколению. Пусть сегодня немало голосов предвещает скорую кончину бумажной прессы, победу искусственного интеллекта над человеческим, но мы верим и надеемся, что это лишь болтовня. ТВ не убило кино, вот и газеты, если они о жизни, а не о ерунде, останутся средством общения нормальных людей и средством защиты тех, кто в этом нуждается. А «Труд», между прочим, такой газетой и замышлялся. Не удержусь, процитирую слова с первой полосы первого номера: «У нас нет такой газеты, которая отвечала бы на все вопросы, волнующие широкие пролетарские массы, рассказывала бы о будничных мелочах повседневной жизни, освещала бы быт рабочего класса на заводе, в семье, на досуге. Все стороны рабочей жизни найдут отражение на страницах “Труда”. Хотите верьте, хотите нет, но именно этому наставлению, высказанному 105 лет назад, “Труд” стремился следовать. А попытки сменить курс уводили газету в тупик. Тех же правил издание придерживается и сегодня.
…И все это знают. Поэтому, дорогие коллеги, даже понимая, что все непросто, мы искренне поздравляем вас с этой датой. Спасибо за верность традициям и раз избранному курсу. И главное — долгих вам лет!
ИСТОРИЯ.
«Труд» — газета с историей: она выходит с 19 февраля 1921 года. До начала 1990-х годов была печатным органом ВЦСПС. Издание награждено орденом Трудового Красного Знамени и орденом Ленина. В 1951—2012-х годах проводился 30-километровый пробег (с 1991 года — полумарафон) на приз газеты «Труд», пользовавшийся любовью граждан. В 1958 году в рамках пробега был чемпионат РСФСР по малому марафону, в 1987-м чемпионат СССР. В марте 1990 года газета попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое многотиражное издание (21,5 миллиона экземпляров).