Отец из Волгоградской области ушел на СВО после пропажи сына и погиб вслед за ним

В Котовском районе Волгоградской области 21 февраля похоронят 54-летнего штурмовика Виталия Гончарова, который добровольно отправился в зону специальной военной операции (СВО) после того, как его сын пропал без вести. Позже выяснилось, что оба не вернулись, сообщает портал V1.ru.
По словам племянницы погибшего Анны, контракт Виталий подписал осенью 2023 года, несмотря на уговоры родных. Он служил командиром штурмового отделения с позывным Кувалда. В апреле 2025 года боец последний раз вышел на связь с семьей, после чего его самого начали считать пропавшим без вести. Родные размещали ориентировки с особыми приметами: татуировка на левом плече, шрам, пулевое ранение грудной клетки и слуховой аппарат в левом ухе.
16 февраля семье сообщили о гибели Виталия. Позже стало известно, что и его сын, из-за которого отец ушел на фронт, также не выжил — его тело было найдено. У погибшего остались жена и 10-летняя дочь, говорится в сообщении.
