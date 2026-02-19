Отец из Волгоградской области ушел на СВО после пропажи сына и погиб вслед за ним

По словам племянницы погибшего Анны, контракт Виталий подписал осенью 2023 года, несмотря на уговоры родных. Он служил командиром штурмового отделения с позывным Кувалда. В апреле 2025 года боец последний раз вышел на связь с семьей, после чего его самого начали считать пропавшим без вести. Родные размещали ориентировки с особыми приметами: татуировка на левом плече, шрам, пулевое ранение грудной клетки и слуховой аппарат в левом ухе.