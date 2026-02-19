Ричмонд
Такер Карлсон заявил о допросе, устроенном ему при вылете из Израиля

По словам журналиста, «это было дико».

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон подвергся допросу при вылете из Израиля. Об этом бывший ведущий телеканала Fox News, который посетил еврейское государство 18 февраля для записи интервью с послом США Майком Хакаби, сообщил британской газете Daily Mail.

«Мужчины, которые представились сотрудниками службы безопасности аэропорта, забрали наши паспорта, увели нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату, а потом потребовали рассказать, о чем мы говорили с послом Хакаби», — заявил экс-ведущий Fox News. «Это было дико. Мы уже покинули страну», — добавил он.

Издание отмечает, что, будучи одним из наиболее популярных консервативных комментаторов, Карлсон часто критикует Израиль за его действия в секторе Газа. Со ссылкой на источники газета сообщает, что изначально израильское правительство якобы не хотело позволить журналисту въехать в страну, а переговоры по этой теме велись на уровне Госдепартамента США.

Американское посольство при этом отрицает факт задержания Карлсона. Как говорится в заявлении дипмиссии, которое цитирует Daily Mail, ему «были заданы те же самые вопросы на паспортном контроле, которые задаются бесчисленным посетителям Израиля, включая посла Хакаби и других дипломатов, в рамках обычной процедуры въезда в Израиль и выезда из него».

В посольстве также опровергли информацию о том, что власти еврейского государства не собирались пускать съемочную группу. Там пояснили, что единственный контакт с руководством Израиля по этой теме касался моментов приема частного самолета, на котором журналисты прибыли в ближневосточную страну, и что Карлсон сам принял решение провести там всего несколько часов.

