Суд арестовал председателя комитета по госзаказу Петербурга Дениса Толстых

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу председателя городского комитета по государственному заказу Дениса Толстых. Чиновник пробудет в СИЗО до 15 апреля 2026 года. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

По версии следствия, в 2024 году группа сотрудников комитета разработала преступную схему. Они предоставляли незаконные преимущества коммерческим организациям — участникам госзаказа, обеспечивая им победу в конкурсах и заключение госконтрактов с нарушением требований закона.

Толстых был задержан 17 февраля в аэропорту Пулково при попытке вылететь в Сочи. Обвинение ему предъявили на следующий день. Сам фигурант своей вины не признаёт. Ранее, 6 февраля, в рамках этого же расследования под стражу был взят начальник отдела осуществления централизованных закупок Егор Леонов.

