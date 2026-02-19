Суд арестовал председателя комитета по госзаказу Петербурга Дениса Толстых

Толстых был задержан 17 февраля в аэропорту Пулково при попытке вылететь в Сочи. Обвинение ему предъявили на следующий день. Сам фигурант своей вины не признаёт. Ранее, 6 февраля, в рамках этого же расследования под стражу был взят начальник отдела осуществления централизованных закупок Егор Леонов.