Врач назвала симптомы, при которых нужно обратиться к онкологу

«Если появляются тягостные симптомы, то не нужно ждать очередной диспансеризации, а следует сразу обратиться к врачу по месту жительства. Такими симптомами могут быть, например, появление подозрительного уплотнения в молочной железе, изменение родинки, появление крови или слизи в стуле, резкое снижение веса», — рассказала врач.