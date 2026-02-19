Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач назвала симптомы, при которых нужно обратиться к онкологу

РИА Новости: резкое снижение веса может быть симптомом онкологии.

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Появление подозрительного уплотнения, изменение родинки, а также резкое снижение веса могут быть симптомами онкологии, при их появлении следует обратиться к врачу, рассказала РИА Новости врач-онколог, химиотерапевт, кандидат медицинских наук, заведующая дневным стационаром ФНКЦ ФХМ имени Ю. М. Лопухина ФМБА России Ольга Гордеева.

«Если появляются тягостные симптомы, то не нужно ждать очередной диспансеризации, а следует сразу обратиться к врачу по месту жительства. Такими симптомами могут быть, например, появление подозрительного уплотнения в молочной железе, изменение родинки, появление крови или слизи в стуле, резкое снижение веса», — рассказала врач.

Она добавила, что при подозрении на злокачественное новообразование терапевт направит пациента к онкологу, который проведет необходимые обследования.