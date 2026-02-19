Российская делегация вернулась в Москву после переговоров по Украине в Женеве

Второй раунд переговоров России, США и Украины в Женеве продлился примерно два часа. По словам помощника президента России Владимира Мединского, который возглавил российскую делегацию на консультациях, эта встреча была тяжелой, но деловой. Он добавил, что новый раунд переговоров с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона пройдет в ближайшее время.