Российская делегация вернулась в Москву после переговоров по Украине в Женеве

Самолет с российской делегацией, участвовавшей в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию, приземлился в Москве. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.
— Самолет прибыл после почти семи часов полета, — сообщил собеседник в беседе с ТАСС.
Делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Переговоры прошли в Женеве 17−18 февраля при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.
Второй раунд переговоров России, США и Украины в Женеве продлился примерно два часа. По словам помощника президента России Владимира Мединского, который возглавил российскую делегацию на консультациях, эта встреча была тяжелой, но деловой. Он добавил, что новый раунд переговоров с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона пройдет в ближайшее время.
17 февраля политики начали встречу в 16:00 по московскому времени. В первый день переговоры длились порядка пяти часов. Они проходили на русском и английском языках в закрытом для СМИ режиме.