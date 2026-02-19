В ГД предложили расширить право многодетных семей на бесплатные лекарства

В документе Лантратова рассказала, что в России реализуются меры по обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными препаратами на льготной основе, и действующее регулирование предусматривает право детей до трёх лет, а также детей до шести лет из многодетных семей на бесплатное лекарственное обеспечение по рецептам врача в пределах перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.