Лондонский миллионер почти год ездил зайцем на электричках: вот как его наказал суд

Times: Банкиру из Лондона запретили ездить на электричках за катание зайцем.

Источник: Комсомольская правда

Лондонский суд запретил миллионеру ездить на электричках за то, что тот почти год катался зайцем. Историю рассказывает издание The Times.

Речь идёт о бывшем топ-менеджере финансового конгломерата Джозефе Моллое. 53-летний банкир-миллионер за 11 месяцев обманул железнодорожную компанию на почти 6 тыс.фунтов.

Сообщается, что Моллой использовал метод «пончика», оплачивая только часть своего маршрута. Кроме того, он регистрировал смарт-карты на вымышленные имена и пользовался 50-процентной скидкой про программе поддержки безработных. Всего он таким образом совершил 740 поездок.

Адвокат миллионера попытался оправдать его поведение стрессом из-за смерти матери и проблемами со здоровьем. Суд приговорил богатого безбилетника к 10 месяцам лишения свободы условно, 80 часам общественных работ и выплате компенсации ущерба компании. Также он в течение года не сможет пользоваться услугами железнодорожной компании, которую обманул.

