Лондонский миллионер почти год ездил зайцем на электричках: вот как его наказал суд

Сообщается, что Моллой использовал метод «пончика», оплачивая только часть своего маршрута. Кроме того, он регистрировал смарт-карты на вымышленные имена и пользовался 50-процентной скидкой про программе поддержки безработных. Всего он таким образом совершил 740 поездок.