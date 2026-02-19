Лондонский миллионер почти год ездил зайцем на электричках: вот как его наказал суд

Лондонский суд запретил миллионеру ездить на электричках за то, что тот почти год катался зайцем. Историю рассказывает издание The Times.
Речь идёт о бывшем топ-менеджере финансового конгломерата Джозефе Моллое. 53-летний банкир-миллионер за 11 месяцев обманул железнодорожную компанию на почти 6 тыс.фунтов.
Сообщается, что Моллой использовал метод «пончика», оплачивая только часть своего маршрута. Кроме того, он регистрировал смарт-карты на вымышленные имена и пользовался 50-процентной скидкой про программе поддержки безработных. Всего он таким образом совершил 740 поездок.
Адвокат миллионера попытался оправдать его поведение стрессом из-за смерти матери и проблемами со здоровьем. Суд приговорил богатого безбилетника к 10 месяцам лишения свободы условно, 80 часам общественных работ и выплате компенсации ущерба компании. Также он в течение года не сможет пользоваться услугами железнодорожной компании, которую обманул.
Историю о том, как польский миллионер Щерек отнял у ребенка кепку, попал на видео и погубил свой бизнес, читайте здесь на KP.RU.
Ранее сайт KP.RU рассказывал историю том, как миллионер бросил все и ушел жить на улицу, чтобы снова заработать миллион с нуля.