Axios: Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о переговорах по Украине

Спецпосланник президента Соединённых Штатов Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер доложили американскому лидеру о ходе переговоров по Украине, информирует Axios.
Кроме того, Уиткофф и Кушнер рассказали Трампу о ходе переговоров по Ирану. Американское издание ссылается на информацию, полученную от источников в Вашингтоне.
«По словам американских чиновников, Трамп встретился со своими советниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и заслушал доклад о ядерных переговорах с Ираном, переговорах по линии Россия — Украина, а также о заседании “Совета мира” по Газе, которое состоится завтра», — говорится в сообщении.
Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что члены российской делегации на переговорах по урегулированию конфликта вокруг Украины в Женеве доложат об итогах встречи президенту Российской Федерации Владимиру Путину при первой возможности. Песков отметил, что ещё рано давать оценку итогам переговоров.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что российская делегация получила чёткие инструкции действовать в соответствии с пониманиями, сформированными по итогам российско-американского саммита на Аляске.
Ранее пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Кэролайн Левитт заявила, что по итогам переговоров по Украине в Женеве сторонам удалось добиться значимого прогресса.