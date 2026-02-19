Название кафе в Петербурге перестали путать с фамилией Ларисы Долиной

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Название кафе «Долина» в Санкт-Петербурге перестали произносить как фамилию певицы Ларисы Долиной после того, как на вывеске появился знак ударения, сообщили РИА Новости в заведении.
В конце декабря 2025 года в названии кафе на фасаде здания на Васильевском острове появился знак ударения. Как рассказывал РИА Новости представитель заведения, это произошло после того, как название кафе в обиходе стали произносить как фамилию Ларисы Долиной.
«Сейчас посетители стали понимать, что к чему… Пару раз гости спрашивали нас, “долина” или “Долина”, но, скорее всего, они просто шутили… Так что благодаря ударению вопрос решился», — сказал сотрудник кафе.
Летом 2024 года певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку и начались длительные судебные споры. Дело дошло до Верховного суда, что всколыхнуло общественный интерес к «схеме Долиной». В итоге Верховный суд признал покупательницу Полину Лурье собственницей квартиры.