Название кафе в Петербурге перестали путать с фамилией Ларисы Долиной

Летом 2024 года певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку и начались длительные судебные споры. Дело дошло до Верховного суда, что всколыхнуло общественный интерес к «схеме Долиной». В итоге Верховный суд признал покупательницу Полину Лурье собственницей квартиры.