«Будё-Глимт» с российским вратарём Хайкиным обыграл «Интер» в матче ЛЧ

Хозяева открыли счёт на 20-й минуте усилиями Сондре Фета. На 30-й минуте Франческо Эспосито восстановил равновесие. Однако во втором тайме норвежцы вновь захватили инициативу: на 61-й минуте Йенс Хауге вывел команду вперёд, а спустя три минуты Каспер Хег удвоил преимущество.
В других играх дня немецкий «Байер» обыграл в гостях греческий «Олимпиакос» (2:0), а мадридский «Атлетико» в Бельгии сыграл вничью с «Брюгге» (3:3).
Ответные встречи состоятся 24 февраля в Милане, Леверкузене и Мадриде.
Ранее Life.ru рассказывал, как «Ньюкасл» на выезде разгромил азербайджанский «Карабах» в первом матче 1/16 финала ЛЧ. Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу английского клуба. Главным героем встречи стал полузащитник «Ньюкасла» Энтони Гордон, оформивший покер в течении 45 минут.
