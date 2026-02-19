«Будё-Глимт» с российским вратарём Хайкиным обыграл «Интер» в матче ЛЧ

Хозяева открыли счёт на 20-й минуте усилиями Сондре Фета. На 30-й минуте Франческо Эспосито восстановил равновесие. Однако во втором тайме норвежцы вновь захватили инициативу: на 61-й минуте Йенс Хауге вывел команду вперёд, а спустя три минуты Каспер Хег удвоил преимущество.