Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Будё-Глимт» с российским вратарём Хайкиным обыграл «Интер» в матче ЛЧ

В первом матче 1/16 плей-офф Лиги чемпионов норвежский «Будё-Глимт» сенсационно переиграл миланский «Интер» со счётом 3:1. Игра состоялась в Норвегии.

Хозяева открыли счёт на 20-й минуте усилиями Сондре Фета. На 30-й минуте Франческо Эспосито восстановил равновесие. Однако во втором тайме норвежцы вновь захватили инициативу: на 61-й минуте Йенс Хауге вывел команду вперёд, а спустя три минуты Каспер Хег удвоил преимущество.

В других играх дня немецкий «Байер» обыграл в гостях греческий «Олимпиакос» (2:0), а мадридский «Атлетико» в Бельгии сыграл вничью с «Брюгге» (3:3).

Ответные встречи состоятся 24 февраля в Милане, Леверкузене и Мадриде.

Ранее Life.ru рассказывал, как «Ньюкасл» на выезде разгромил азербайджанский «Карабах» в первом матче 1/16 финала ЛЧ. Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу английского клуба. Главным героем встречи стал полузащитник «Ньюкасла» Энтони Гордон, оформивший покер в течении 45 минут.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.