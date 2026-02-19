Самые смешные коты этой зимы: 120 прикольных кадров

Пока на Сиб.фм подходит к концу конкурс котиков, «МК в Новосибирске» решил не ждать финала и собрал всё самое смешное в одном месте.
Эти герои не платят налоги, не стоят в пробках, не жалуются на уборку снега и знать не знают о подорожании услуг ЖКХ. Зато они виртуозно застревают в коробках из-под заказа, оккупируют ноутбуки в самый неподходящий момент, спят мордой в миске и смотрят на мир с таким видом, будто только что съели вашу котлету и ни капли не жалеют.
Мы пересмотрели сотни фотографий со всего города, чтобы вы выбрали своего фаворита.