Определились полуфинальные пары олимпийского хоккейного турнира

На этой стадии сборная США сыграет с командой Словакии, канадские хоккеисты встретятся с финнами. В четвертьфинале американцы со счетом 2:1 в овертайме победили команду Швеции. В других матчах словаки переиграли немцев (6:2), канадцы одержали волевую победу над чехами (4:3 в овертайме), финны одолели швейцарцев (3:2 в овертайме).