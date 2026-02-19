Определились полуфинальные пары олимпийского хоккейного турнира

МИЛАН, 19 февраля. /ТАСС/. Стали известны полуфинальные пары олимпийского турнира по хоккею. Соревнования проходят в Италии.
На этой стадии сборная США сыграет с командой Словакии, канадские хоккеисты встретятся с финнами. В четвертьфинале американцы со счетом 2:1 в овертайме победили команду Швеции. В других матчах словаки переиграли немцев (6:2), канадцы одержали волевую победу над чехами (4:3 в овертайме), финны одолели швейцарцев (3:2 в овертайме).
Полуфинальные матчи пройдут 20 февраля. Встреча за третье место состоится 21 февраля, финал — 22 февраля. Действующим олимпийским чемпионом является сборная Финляндии.