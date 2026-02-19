Ричмонд
Сборная США по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады, обыграв шведов

Встреча завершилась со счетом 2:1 после овертайма.

МИЛАН, 19 февраля. /ТАСС/. Сборная США со счетом 2:1 в овертайме обыграла команду Швеции в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира. Встреча прошла в Милане.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дилан Ларкин (32-я минута) и Куинн Хьюз (64). У проигравших отличился Мика Зибанежад (59).

Сборная США в полуфинале сыграет с командой Словакии. В другом противостоянии канадцы встретятся с финнами.

Полуфинальные матчи пройдут 20 февраля. Встреча за третье место состоится 21 февраля, финал — 22 февраля.

