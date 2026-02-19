Ричмонд
Пенсионер в Таиланде умер после укусов мошек из-за заражения крови

В Таиланде 68-летний мужчина скончался после нападения роя мошек — причиной смерти стала инфекция, проникшая в организм через укусы насекомых. Об этом сообщает The Thaiger.

Житель провинции Лампанг поступил в больницу 8 февраля с жалобами на боль в ноге. Медики диагностировали небольшое воспаление, выписали лекарства и отправили домой. Однако вечером того же дня таец вернулся: боль усилилась настолько, что он не мог ходить, а кожа на лице приобрела фиолетовый оттенок. Родственники рассказали, что незадолго до этого мужчину искусали мошки.

Врачи обнаружили у пациента тяжелый сепсис и резкое падение уровня сахара в крови. Неделю он провел в местной больнице, затем его перевели в клинику в Лампанге, где он скончался от сепсиса и дыхательной недостаточности. Медики пояснили, что причиной смерти стал не яд насекомых, а инфекция, попавшая в ранки от укусов, говорится в сообщении.

До этого россиянка умерла после ужина в ресторане пятизвездочного отеля в Египте. 69-летняя женщина поехала на отдых вместе с подругой. В первый же день на ужин они съели креветки в тесте и кальмары. На следующее утро у женщины появились признаки отравления. Врачи диагностировали у женщины сильное воспаление на фоне бактериальной инфекции, а также тяжелую анемию и токсическое повреждение печени с повышением билирубина в 10 раз.