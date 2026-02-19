Пенсионер в Таиланде умер после укусов мошек из-за заражения крови

До этого россиянка умерла после ужина в ресторане пятизвездочного отеля в Египте. 69-летняя женщина поехала на отдых вместе с подругой. В первый же день на ужин они съели креветки в тесте и кальмары. На следующее утро у женщины появились признаки отравления. Врачи диагностировали у женщины сильное воспаление на фоне бактериальной инфекции, а также тяжелую анемию и токсическое повреждение печени с повышением билирубина в 10 раз.