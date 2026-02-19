Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд рассмотрит иск ГП об изъятии имущества разработчика Leonardo 20 февраля

Судебное заседание по иску Генпрокуратуры об изъятии в доход государства активов владельцев компании «Сирена-трэвел» пройдет 20 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Никулинский районный суд Москвы 20 февраля проведет закрытое заседание по иску Генпрокуратуры РФ об изъятии в пользу государства активов владельцев компании «Сирена-трэвел». Ее разработкой является система бронирования Leonardo.

«Суд назначил рассмотрение по существу дела на 20 февраля на 09:40 утра», — передает слова источника в суде ТАСС.

Ответчиками по иску Генпрокуратуры об обращении имущества в доход государства выступают Михаил Баскаков, Иннокентий Баскаков, Расул Сулейманов, Ибрагим Сулейманов, Константин Кива, Артур Суринов, Валерий Нестеров, а также ряд иных граждан и организаций.

Ведомство требует конфисковать их имущество в доход государства в соответствии с ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

KP.RU накануне писал, что разработчики системы Leonardo оказались под криминальным влиянием и иностранным контролем.