Ynet: Израиль начал готовиться к войне

«Службам экстренной помощи и Командованию тыла — военному органу, отвечающему за гражданскую оборону, — было дано указание готовиться к войне», — сказано в публикации.
В Израиле рассказали, что данные меры связаны с предполагаемым ударом военных США по Ирану, при котором могут быть задействованы и израильские военнослужащие. В частности, участники консультаций под руководством премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху «исходили из того, что Иран может нанести удар по Израилю, даже если израильская сторона не примет участие в операции военных США».
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд в очередной раз намекнул на последствия в виде военных действий, если Иран откажется от сделки с американцами.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что если Соединённые Штаты развяжут войну, она в этот раз охватит весь регион. В Иране рассказали, что Тегеран готов к переговорам, однако их следует осуществлять без угроз и запугивания.
Ранее сообщалось, что экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор опубликовал срочную информацию о масштабной переброске американских самолётов в Европу и на Ближний Восток.