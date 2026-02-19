Ynet: Израиль начал готовиться к войне

В Израиле рассказали, что данные меры связаны с предполагаемым ударом военных США по Ирану, при котором могут быть задействованы и израильские военнослужащие. В частности, участники консультаций под руководством премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху «исходили из того, что Иран может нанести удар по Израилю, даже если израильская сторона не примет участие в операции военных США».