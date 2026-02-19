Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ynet: Израиль начал готовиться к войне

В Израиле заявили, что ЦАХАЛ привели в состояние повышенной боевой готовности из-за возможных ударов военных США по территории Ирана.

Источник: Аргументы и факты

ЦАХАЛ привели в состояние повышенной боевой готовности из-за возможных ударов Соединённых Штатов по территории Ирана, говорится в сообщении израильского издания Ynet.

«Службам экстренной помощи и Командованию тыла — военному органу, отвечающему за гражданскую оборону, — было дано указание готовиться к войне», — сказано в публикации.

В Израиле рассказали, что данные меры связаны с предполагаемым ударом военных США по Ирану, при котором могут быть задействованы и израильские военнослужащие. В частности, участники консультаций под руководством премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху «исходили из того, что Иран может нанести удар по Израилю, даже если израильская сторона не примет участие в операции военных США».

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд в очередной раз намекнул на последствия в виде военных действий, если Иран откажется от сделки с американцами.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что если Соединённые Штаты развяжут войну, она в этот раз охватит весь регион. В Иране рассказали, что Тегеран готов к переговорам, однако их следует осуществлять без угроз и запугивания.

Ранее сообщалось, что экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор опубликовал срочную информацию о масштабной переброске американских самолётов в Европу и на Ближний Восток.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше