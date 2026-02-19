Адвокат Макаров попросил МОК разъяснить ситуацию со спонсорскими телефонами

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российский адвокат Вячеслав Макаров просит Международный олимпийский комитет (МОК) дать подробные разъяснения в связи с запретом распространять подарочные телефоны среди спортсменов определенных стран, в частности российским атлетам. Об этом юрист сообщил ТАСС.
«В связи с информацией о том, что в рамках зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане — Кортина официальный партнер МОК — компания Samsung Electronics — предоставил эксклюзивные смартфоны Galaxy Z Flip7 Olympic Edition аккредитованным спортсменам, за исключением российских атлетов, выступающих в статусе индивидуальных нейтральных атлетов» (AIN) я направил соответствующий официальный запрос в штаб-квартиру комитета в Швейцарии", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в обращении российский юрист просит МОК дать ему подробные разъяснения «в целях понимания правовых и организационных оснований сложившейся ситуации». Речь идет о критериях отбора получателей спонсорской продукции, роли комитета в распределении спонсорских подарков, принципе недискриминации в Олимпийской хартии, а также о прецедентах, практике (Токио-2020, Пекин-2022, Париж-2024) и механизмах обратной связи, говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС обращении к МОК.
«Один из основных вопросов — как указанные действия в моем обращении соотносятся с положениями Олимпийской хартии, в частности, с принципом 6, запрещающим дискриминацию по признаку расы, религии, пола или национального происхождения», — резюмировал Макаров.
Как ранее сообщал ТАСС, российские спортсмены не получили от организаторов Игр-2026 в подарок мобильные телефоны, которые были вручены при заселении в Олимпийскую деревню другим участникам соревнований. В пресс-службе МОК уточнили агентству, что распространять устройства среди спортсменов из определенных стран запрещено в целях соблюдения действующего законодательства. Однако МОК приложил все усилия для обеспечения того, чтобы все спортсмены, участвующие в зимних Олимпийских играх, имели важную информацию о соревнованиях и доступ к игровым сервисам для спортсменов, которые обычно доступны через устройства, говорится в сообщении комитета.
В свою очередь в пресс-службе Samsung заявили ТАСС, что южнокорейская компания не принимает решений о распределении своих устройств на Олимпиаде в Италии. Там посоветовали обратиться в МОК по любым вопросам, касающимся права на получение устройств или решений о распределении (включая любые соображения, относящиеся к конкретной стране), для подтверждения и получения рекомендации.
Аналогичная ситуация на летней Олимпиаде.
По информации ТАСС, полтора года назад на летней Олимпиаде-2024 российские спортсмены также не получили от организаторов телефоны этого же производителя. На всех предыдущих Играх россиянам вручались такие же подарки, как и все другим участникам соревнований.