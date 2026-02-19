Адвокат Макаров попросил МОК разъяснить ситуацию со спонсорскими телефонами

Как ранее сообщал ТАСС, российские спортсмены не получили от организаторов Игр-2026 в подарок мобильные телефоны, которые были вручены при заселении в Олимпийскую деревню другим участникам соревнований. В пресс-службе МОК уточнили агентству, что распространять устройства среди спортсменов из определенных стран запрещено в целях соблюдения действующего законодательства. Однако МОК приложил все усилия для обеспечения того, чтобы все спортсмены, участвующие в зимних Олимпийских играх, имели важную информацию о соревнованиях и доступ к игровым сервисам для спортсменов, которые обычно доступны через устройства, говорится в сообщении комитета.