В ГД предложили обязать информировать о решениях, принятых с помощью ИИ

Обращение с соответствующим предложением к главе Минцифры Максуту Шадаеву имеется в распоряжении РИА Новости. Вице-спикер Госдумы отметил, что сегодня алгоритмы и системы ИИ уже применяются в страховании, банковской сфере, при оценке кредитоспособности, в кадровых процессах и даже при принятии решений, затрагивающих трудовые права граждан, включая вопросы увольнения. По его словам, во многих случаях такие системы не просто дают рекомендации, а фактически определяют исход значимых для человека ситуаций.
«Полагаю принципиально важным закрепить в правовом поле следующие положения: гражданин Российской Федерации должен иметь право знать, использовалась ли автоматизированная система или ИИ при принятии решения в отношении него. По запросу гражданина ему должно быть предоставлено простое, понятное и доступное объяснение причин принятия конкретного решения, без избыточной технической терминологии», — сказано в документе.
В случае непредоставления такого объяснения в разумный срок предлагается признавать автоматизированное решение не имеющим юридической силы и пересматривать его уполномоченным должностным лицом с принятием решения человеком.
«Речь идёт не о сдерживании технологического развития, а о формировании доверия к цифровым инструментам. Без прозрачности и понятности алгоритмов невозможно обеспечить баланс между инновациями и защитой конституционных прав граждан», — добавил Чернышов.