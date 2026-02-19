В ГД предложили обязать информировать о решениях, принятых с помощью ИИ

Обращение с соответствующим предложением к главе Минцифры Максуту Шадаеву имеется в распоряжении РИА Новости. Вице-спикер Госдумы отметил, что сегодня алгоритмы и системы ИИ уже применяются в страховании, банковской сфере, при оценке кредитоспособности, в кадровых процессах и даже при принятии решений, затрагивающих трудовые права граждан, включая вопросы увольнения. По его словам, во многих случаях такие системы не просто дают рекомендации, а фактически определяют исход значимых для человека ситуаций.