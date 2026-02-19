Россияне за год установили более 22 миллионов самозапретов на кредиты

С 1 марта в России вступил в силу закон о самозапрете на выдачу кредитов. Граждане могут подать заявление для его получения через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Самозапрет на выдачу кредитов призван помочь в борьбе с мошенниками, а также лучше контролировать собственные финансовые решения. Однако злоумышленники смогли придумать новую схему обмана с использованием этой меры. Как мошенники используют самозапрет на кредиты в своих целях и как не попасться на их уловки — в материале «Вечерней Москвы».