Россияне за год установили более 22 миллионов самозапретов на кредиты

С момента запуска механизма самозапрета на кредиты в марте 2025 года россияне установили более 22,1 миллиона таких ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
В ЦБ уточнили, что это общее количество установок за весь период — если самозапрет снимался, он не вычитался из статистики. Пик пришелся на первый месяц действия механизма: в марте прошлого года граждане установили около восьми миллионов запретов. Сейчас ежемесячно фиксируется от 1 до 1,6 миллиона новых ограничений.
Механизм позволяет защитить граждан от мошенничества, включая оформление кредитов без их согласия или обман с помощью социальной инженерии. Самозапрет можно установить как на все потребительские кредиты и займы, так и частичный — например, только на дистанционное оформление, передает РИА Новости.
С 1 марта в России вступил в силу закон о самозапрете на выдачу кредитов. Граждане могут подать заявление для его получения через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Самозапрет на выдачу кредитов призван помочь в борьбе с мошенниками, а также лучше контролировать собственные финансовые решения. Однако злоумышленники смогли придумать новую схему обмана с использованием этой меры. Как мошенники используют самозапрет на кредиты в своих целях и как не попасться на их уловки — в материале «Вечерней Москвы».