Пора снимать шапки и пуховики: какой будет погода в Иркутске 19 февраля 2026 года

Погода в Иркутске 19 февраля 2026 года станет настоящим сюрпризом для сибиряков. По прогнозу синоптиков в городе потеплеет до +6…+8 градусов. Давно не было такой оттепели в середине февраля. Ночью также будет тепло — всего −2…-4 градуса.
Осадки в Иркутске 19 февраля 2026.
В областном центре осадков не ожидается, на небе будет облачно. А вот в некоторых районах Приангарья будет пробрасывать небольшой мокрый снег.
— В западных, северных, Казачинско-Ленском районах пройдут умеренные осадки. Ветер юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5−10 м/с. Местами порывы до 15−20 м/с и метели, — сообщили КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре.
Какой будет погода в Иркутской области 19 февраля 2026.
Ночью будет от 0 до −5 градусов. Если небо прояснится, то может похолодать до −9…-14 градусов. Днем ожидается 0…+5 градусов тепла. Если будет пасмурно, то днем будет прохладнее, от −2…-7 градусов. На юге региона днем будет теплее всего +4…+9 градусов. А вот в Катангском районе ночью будет совсем морозно −15…-20 градусов и днем −8…-13 градусов. Вот такой будет погода в Иркутске 19 февраля 2026.
