Пора снимать шапки и пуховики: какой будет погода в Иркутске 19 февраля 2026 года

Ночью будет от 0 до −5 градусов. Если небо прояснится, то может похолодать до −9…-14 градусов. Днем ожидается 0…+5 градусов тепла. Если будет пасмурно, то днем будет прохладнее, от −2…-7 градусов. На юге региона днем будет теплее всего +4…+9 градусов. А вот в Катангском районе ночью будет совсем морозно −15…-20 градусов и днем −8…-13 градусов. Вот такой будет погода в Иркутске 19 февраля 2026.