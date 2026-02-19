Психолог раскрыла способы выйти из режима опустошения и без уныния дожить до весны

Легализуйте своё состояние — признайте тоску и опустошение, не сражайтесь с ними;Проведите «ревизию» праздников — выберите, что хочется сохранить, а от чего избавиться;Создавайте «якоря» ожидания — маленькие события, которые радуют именно вас;Заботьтесь о теле — спа, баня, массаж или лёгкая активность помогут психике;Переформулируйте одиночество в уединение — займитесь медитативными практиками, дневником, рукоделием;Просите и предлагайте поддержку — общайтесь с друзьями, делитесь переживаниями, встречайтесь на кофе или прогулки.