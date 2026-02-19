Психолог раскрыла способы выйти из режима опустошения и без уныния дожить до весны

После яркой, хотя и напряжённой, предпраздничной суеты и относительно расслабленного января наступает жёсткая реальность. Ёлка выброшена, подарки забыты, а до весны ещё далеко. Дни хоть и прибавляются, но незаметно. Погода чаще всего мрачная. Это создаёт идеальный «коктейль» для упадка сил.
Анжелика Ерёменко.
Клинический психолог клиники ментального здоровья «АКСОНА».
Психолог назвала ключевые причины февральской депрессивности. По её словам, контраст эмоций, эффект «опустошённой сцены», нехватка солнечного света и социальное давление создают ощущение одиночества даже у тех, кто был с семьёй и друзьями. Эксперт также подробно перечислила шесть способов сохранить внутренние силы и не скатиться в уныние:
Легализуйте своё состояние — признайте тоску и опустошение, не сражайтесь с ними;Проведите «ревизию» праздников — выберите, что хочется сохранить, а от чего избавиться;Создавайте «якоря» ожидания — маленькие события, которые радуют именно вас;Заботьтесь о теле — спа, баня, массаж или лёгкая активность помогут психике;Переформулируйте одиночество в уединение — займитесь медитативными практиками, дневником, рукоделием;Просите и предлагайте поддержку — общайтесь с друзьями, делитесь переживаниями, встречайтесь на кофе или прогулки.
«Главное — не бороться с состоянием, а признать его. Эти шесть практик помогают мягко пройти февраль и сохранить силы до весны», — объяснила Ерёменко.
