Белый дом предсказал катастрофу после разлива канализации в реку: «Остается только молиться»

Ливитт: Вашингтону грозит беда из-за разлива канализации в реку Потомак.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Белого дома Каролин Ливитт заявила, что сброс неочищенных стоков в реку Потомак грозит экологической катастрофой, если местные власти не обратятся за помощью к президенту Дональду Трампу и федеральным структурам.

«Давайте надеться и молиться, что губернатор (штата Мэриленд Уэс Мур — ред.) поступит правильно и попросит вмешаться президента Трампа», — сказала она.

Ливитт отметила, что авария на канализационных сетях произошла из-за того, что губернатор на долгое время оставил инфраструктуру без внимания и необходимого ремонта.

Накануне американский президент Дональд Трамп также прокомментировал ЧП. Американский лидер возложил ответственность за загрязнение реки Потомак на власти Мэриленда. Тогда он пришел к выводу, что местные органы власти не в состоянии справиться с кризисом самостоятельно.

