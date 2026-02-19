Ричмонд
США выбили Швецию и определили все полуфинальные хоккейные пары Олимпиады

Стали известны полуфинальные пары олимпийского хоккейного турнира, который проходит в Италии. Это стало известно после того, как сборная США обыграла команду Швеции (2:1 ОТ) и прошла дальше.

Источник: Life.ru

В полуфинале сборная Канады сыграет с командой Финляндии. Американские хоккеисты встретятся со сборной Словакии. Игры пройдут 20 февраля.

Матч за третье место состоится 21 февраля. Финал запланирован на 22 февраля.

Первыми в полуфинал вышли словаки. Они уверенно обыграли Германию со счётом 6:2. В составе Словакии играют три хоккеиста из Континентальной хоккейной лиги — защитник Мартин Гернат из «Локомотива», форварды Адам Ружичка из «Спартака» и Адам Лишка из «Северстали».

Канадцы едва избежали поражения в матче с Чехией. В овертайме они вырвали победу — 4:3. Финны, действующие чемпионы Игр, два периода проигрывали Швейцарии, но за 14 секунд до конца третьего периода сравняли счёт. А в овертайме добили соперника — 3:2.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

