США выбили Швецию и определили все полуфинальные хоккейные пары Олимпиады

Первыми в полуфинал вышли словаки. Они уверенно обыграли Германию со счётом 6:2. В составе Словакии играют три хоккеиста из Континентальной хоккейной лиги — защитник Мартин Гернат из «Локомотива», форварды Адам Ружичка из «Спартака» и Адам Лишка из «Северстали».