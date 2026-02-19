Юрист раскрыл, когда приватизацию квартиры могут оспорить спустя годы

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Приватизация квартиры может быть признана судом недействительной, даже если уже прошло много лет и жилье не раз сменило владельца, рассказал агентству «Прайм» старший партнер, генеральный директор ЮФ «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.
Такое возможно, если приватизация нарушила чьи-то жилищные права. Чаще всего, это касается несовершеннолетних, которые выписали перед приватизацией и не предоставили права на обзаведение недвижимостью в другом месте.
«В таких делах суды смотрят не только на штамп регистрации, но и на то, было ли у ребенка право пользования квартирой и не ухудшили ли ему условия намеренно или по документам», — пояснил Терехин.
Претензии могут появиться спустя длительное время — суд проверяет, когда человек мог узнать о нарушении своих прав. При принятии решения взвешивают массу обстоятельств. Как правило, квартиру либо возвращают в муниципальную собственность, либо суд признает долю за незаконно исключенным из приватизации.
Чтобы снизить риск купить проблемную квартиру, юрист советует тщательно проверять историю приватизации и полный комплект документов по передаче квартиры в собственность.