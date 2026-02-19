В России предложили урегулировать деятельность ИИ: вот каким образом

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой обязательного уведомления граждан о решениях, которые были приняты с помощью технологий ИИ.
Текст обращения с данной инициативой на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении РИА Новости.
Вице-спикер Госдумы обратил внимание на широкое внедрение ИИ в различные сферы: страхование, банковское дело, оценку кредитоспособности, кадровые процессы и даже принятие решений о трудоустройстве и увольнениях. По его словам, алгоритмы зачастую не просто советуют, а фактически предопределяют судьбоносные для человека решения.
Если алгоритм не объяснит свое решение вовремя, оно будет отменено, а дело передадут уполномоченному должностному лицу для вынесения окончательного вердикта человеком.
Немногим ранее стало известно, что до конца февраля в России может появиться проект о регулировании ИИ.