В России предложили урегулировать деятельность ИИ: вот каким образом

В Госдуме хотят обязать информировать о решениях, принятых с помощью ИИ.

Источник: Комсомольская правда

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой обязательного уведомления граждан о решениях, которые были приняты с помощью технологий ИИ.

Текст обращения с данной инициативой на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении РИА Новости.

Вице-спикер Госдумы обратил внимание на широкое внедрение ИИ в различные сферы: страхование, банковское дело, оценку кредитоспособности, кадровые процессы и даже принятие решений о трудоустройстве и увольнениях. По его словам, алгоритмы зачастую не просто советуют, а фактически предопределяют судьбоносные для человека решения.

Если алгоритм не объяснит свое решение вовремя, оно будет отменено, а дело передадут уполномоченному должностному лицу для вынесения окончательного вердикта человеком.

Немногим ранее стало известно, что до конца февраля в России может появиться проект о регулировании ИИ.