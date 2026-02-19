В России предложили урегулировать деятельность ИИ: вот каким образом

Вице-спикер Госдумы обратил внимание на широкое внедрение ИИ в различные сферы: страхование, банковское дело, оценку кредитоспособности, кадровые процессы и даже принятие решений о трудоустройстве и увольнениях. По его словам, алгоритмы зачастую не просто советуют, а фактически предопределяют судьбоносные для человека решения.