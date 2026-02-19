Раскрыто, в каком возрасте россиянки рожают ребенка

Всего с начала 2026 года в России подано 155 146 заявлений о регистрации рождении, среди новорожденных 52% — мальчики, 48% — девочки. Из них — 1478 случаев рождения двойняшек. Средний вес ребенка при рождении у мальчиков составляет 3413 граммов, у девочек — 3285 граммов.