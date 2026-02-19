Ричмонд
Раскрыто, в каком возрасте россиянки рожают ребенка

РИА Новости: женщины в России рожают в среднем в 30 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Женщины в России в среднем рожают детей в 30 лет, следует из данных ЗАГС, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным ЗАГС, средний возраст матери составляет 29,8 года, средний возраст отца — 29,5 года.

Всего с начала 2026 года в России подано 155 146 заявлений о регистрации рождении, среди новорожденных 52% — мальчики, 48% — девочки. Из них — 1478 случаев рождения двойняшек. Средний вес ребенка при рождении у мальчиков составляет 3413 граммов, у девочек — 3285 граммов.

У 40% матерей в этом году родился первый ребенок, у 30% — второй, у 18% — третий, у 12% — четвертый.