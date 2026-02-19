В ГД рассказали об изменениях порядка наблюдения за алкоголиками

«Также изменится периодичность диспансерного приема. При ремиссии от одного года до двух лет такие пациенты будут осматриваться не реже одного раза в два месяца. Тогда как сейчас врач принимает таких больных раз в шесть недель. Диспансерное наблюдение сможет проводиться как в амбулаторных условиях, так и на дому. А решение о прекращении наблюдения при выздоровлении или стойкой ремиссии будет принимать врачебная комиссия», — подчеркнул он.