Россиянам назвали причину, когда приватизацию квартиры могут оспорить спустя годы

Приватизацию квартиры могут оспорить в суде спустя много лет, даже если жилье неоднократно перепродавалось. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщил юрист Филипп Терехин.
По уточнениям, основанием для отмены приватизации может стать нарушение жилищных прав граждан, чаще всего — несовершеннолетних, которых выписали перед процедурой, не обеспечив альтернативным жильем.
«В таких делах суды смотрят не только на штамп регистрации, но и на то, было ли у ребенка право пользования квартирой и не ухудшили ли ему условия намеренно или по документам», — сказал он.
Для минимизации рисков приобретения квартиры с юридическими проблемами эксперт порекомендовал тщательно изучать историю ее приватизации и всю документацию по переходу права собственности.
Накануне юрист Александр Манько обратил внимание владельцев жилья на риски, связанные с отказом от регистрации арендаторов.