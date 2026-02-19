Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали причину, когда приватизацию квартиры могут оспорить спустя годы

Юрист Терехин: суд может отозвать приватизацию квартиры даже спустя годы.

Источник: Комсомольская правда

Приватизацию квартиры могут оспорить в суде спустя много лет, даже если жилье неоднократно перепродавалось. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщил юрист Филипп Терехин.

По уточнениям, основанием для отмены приватизации может стать нарушение жилищных прав граждан, чаще всего — несовершеннолетних, которых выписали перед процедурой, не обеспечив альтернативным жильем.

«В таких делах суды смотрят не только на штамп регистрации, но и на то, было ли у ребенка право пользования квартирой и не ухудшили ли ему условия намеренно или по документам», — сказал он.

Для минимизации рисков приобретения квартиры с юридическими проблемами эксперт порекомендовал тщательно изучать историю ее приватизации и всю документацию по переходу права собственности.

Накануне юрист Александр Манько обратил внимание владельцев жилья на риски, связанные с отказом от регистрации арендаторов.