Эксперт назвала важную крупу, которая необходима для поддержания красоты и здоровья

Пшенная крупа обладает множеством полезных свойств и может считаться суперфудом благодаря богатому составу. Как подчеркнула тренер-нутрициолог Ольга Яблокова в беседе с NEWS.ru, пшено содержит высокие уровни кремния и магния, которые играют роль в поддержании здоровья кожи, волос, суставов и нервной системы.
— Кремний необходим для поддержания молодости кожи, а магний — для нервной системы и качественного сна. Фосфор важен для минерализации зубов и костей, — пояснила эксперт.
Пшенка не содержит глютена, поэтому она безопасна даже при воспалительных процессах в желудке. Благодаря клетчатке, пшено заставляет кишечник поддерживать полезные бактерии в норме.
