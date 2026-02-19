Эксперт назвала важную крупу, которая необходима для поддержания красоты и здоровья

Пшенная крупа обладает множеством полезных свойств и может считаться суперфудом благодаря богатому составу. Как подчеркнула тренер-нутрициолог Ольга Яблокова в беседе с NEWS.ru, пшено содержит высокие уровни кремния и магния, которые играют роль в поддержании здоровья кожи, волос, суставов и нервной системы.