Самолёт из Женевы с делегацией России приземлился во Внуково

Самолёт специального лётного отряда с российской делегацией, возвращавшейся с переговоров по Украине, приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания полётов Flightradar24. По информации портала, борт Ил-96 прибыл в столицу около 00:45 по московскому времени.
Переговоры проходили в Женева 17−18 февраля и были посвящены украинской тематике. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В состав участников также вошли представители дипломатического и военного ведомств.
Среди них — заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица. По завершении встреч делегация вернулась в Москву спецрейсом.
Ранее сообщалось, что европейские делегации не были допущены к переговорам по Украине в Женеве и не принимали участия в обсуждениях.