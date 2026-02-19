CBS: армия США готова к ударам по Ирану с субботы

Американские военные могут быть готовы к ударам по территории Ирана уже в субботу, при этом президент Соединённых Штатов Дональд Трамп ещё не принял решения, сообщает CBS News.
Телеканал из США ссылается на информацию, полученную от источников в Вашингтоне.
«Высокопоставленные чиновники национальной безопасности сообщили президенту Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу. Трамп пока не принял окончательного решения о нанесении удара», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что «сроки любых действий, если те состоятся, вероятно, выйдут за рамки этих выходных».
Напомним, Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что если Соединённые Штаты развяжут войну, она в этот раз охватит весь регион. В Иране рассказали, что Тегеран готов к переговорам, однако их следует осуществлять без угроз и запугивания.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона направит к Ирану вторую авианосную ударную группу, если Вашингтону и Тегерану не удастся достичь договорённостей.
Ранее сообщалось, что армию Израиля привели в состояние повышенной боевой готовности из-за возможных ударов Соединённых Штатов по территории Ирана.