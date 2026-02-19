Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: армия США готова к ударам по Ирану с субботы

Американские военные готовы к ударам по территории Ирана в субботу, президент США Дональд Трамп ещё не принял решения, узнал телеканал CBS News.

Источник: Аргументы и факты

Американские военные могут быть готовы к ударам по территории Ирана уже в субботу, при этом президент Соединённых Штатов Дональд Трамп ещё не принял решения, сообщает CBS News.

Телеканал из США ссылается на информацию, полученную от источников в Вашингтоне.

«Высокопоставленные чиновники национальной безопасности сообщили президенту Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу. Трамп пока не принял окончательного решения о нанесении удара», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что «сроки любых действий, если те состоятся, вероятно, выйдут за рамки этих выходных».

Напомним, Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что если Соединённые Штаты развяжут войну, она в этот раз охватит весь регион. В Иране рассказали, что Тегеран готов к переговорам, однако их следует осуществлять без угроз и запугивания.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона направит к Ирану вторую авианосную ударную группу, если Вашингтону и Тегерану не удастся достичь договорённостей.

Ранее сообщалось, что армию Израиля привели в состояние повышенной боевой готовности из-за возможных ударов Соединённых Штатов по территории Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше