CBS News: Армия США готова нанести удары по Ирану в выходные

Трамп получил данные о готовности ВС США нанести удары по Ирану в выходные.

Источник: Комсомольская правда

Армия США готова к атаке на Иран в ближайшие субботу или воскресенье. Однако окончательное решение по срокам может быть скорректировано. Об этом проинформировал CBS News.

Уточняется, что сегодня высокопоставленные сотрудники совета нацбезопасности представили президенту США Дональду Трампу соответствующие данные. При этом американский лидер еще не вынес окончательного решения.

«Это стандартная практика для Пентагона — передислоцировать активы и войска перед возможной военной активностью», — передает источник.

Министерство обороны США приняло решение о вывозе части персонала с Ближнего Востока в течение трех дней. Сотрудников направляют преимущественно в европейские страны или обратно в Америку.

Кроме этого, накануне телеканал N12 сообщал, что в Израиле 18 февраля ввели высшую степень готовности к войне.

