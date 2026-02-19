CBS News: Армия США готова нанести удары по Ирану в выходные

Уточняется, что сегодня высокопоставленные сотрудники совета нацбезопасности представили президенту США Дональду Трампу соответствующие данные. При этом американский лидер еще не вынес окончательного решения.
«Это стандартная практика для Пентагона — передислоцировать активы и войска перед возможной военной активностью», — передает источник.
Министерство обороны США приняло решение о вывозе части персонала с Ближнего Востока в течение трех дней. Сотрудников направляют преимущественно в европейские страны или обратно в Америку.
Кроме этого, накануне телеканал N12 сообщал, что в Израиле 18 февраля ввели высшую степень готовности к войне.