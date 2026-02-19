В Совфеде рассказали, кто сможет досрочно выйти на пенсию в 2026 году

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Право на досрочную пенсию в 2026 году имеют граждане с длительным стажем, многодетные матери, а также россияне с «северным» стажем, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
«В 2026 году право на досрочную пенсию за длительный стаж имеют мужчины при достижении 62 лет со стажем не менее 42 лет и женщины при достижении 57 лет со стажем не менее 37 лет. При этом необходимо иметь не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК)», — сказала Мельникова.
Кроме того, рассказала сенатор, право на досрочную пенсию имеют многодетные матери.
«Многодетные матери право на досрочный выход на пенсию в зависимости от количества воспитанных до восьми лет детей: с пятью детьми и более — в 50 лет, с четырьмя детьми — в 56 лет, с тремя детьми — в 57 лет. Основные условия: наличие не менее 15 лет стажа, 30 пенсионных коэффициентов и отсутствие лишения родительских прав», — объяснила парламентарий.
Также досрочно выйти на пенсию в 2026 году смогут граждане, имеющие «северный» стаж — на Крайнем Севере или в приравненных к ним местностях.
«Женщины, родившие двух и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет при стаже 12 лет на Крайнем Севере или 17 лет в приравненных к ним местностях, при этом страховой стаж должен составлять от 20 лет. Досрочная пенсия по “северному стажу” предоставляется также мужчинам в 60 лет (при страховом стаже 25 лет) и женщинам — в 55 лет (при страховом стаже 20 лет), при этом стаж на Севере должен составлять 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях. Необходимое условие — иметь не менее 30 ИПК», — добавила парламентарий.