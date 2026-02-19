В Совфеде рассказали, кто сможет досрочно выйти на пенсию в 2026 году

«Женщины, родившие двух и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет при стаже 12 лет на Крайнем Севере или 17 лет в приравненных к ним местностях, при этом страховой стаж должен составлять от 20 лет. Досрочная пенсия по “северному стажу” предоставляется также мужчинам в 60 лет (при страховом стаже 25 лет) и женщинам — в 55 лет (при страховом стаже 20 лет), при этом стаж на Севере должен составлять 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях. Необходимое условие — иметь не менее 30 ИПК», — добавила парламентарий.