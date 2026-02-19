Достижение Клебо, волевая победа канадских хоккеистов. Итоги дня Олимпиады

МИЛАН, 19 февраля. /ТАСС/. В 12-й день Олимпиады норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал пятую золотую медаль на Играх в Италии. Также в среду определились все полуфиналисты мужского хоккейного турнира.
Клебо вместе с Эйнаром Хедегартом победил в командном спринте. Норвежцы преодолели дистанцию за 18 минут 28,9 секунды. Второе место заняла команда США в составе Бена Огдена и Гуса Шумахера (отставание — 1,4 секунды), итальянцы Элиа Барп и Федерико Пеллегрино завоевали бронзу (+3,3). Для Клебо эта золотая награда стала 10-й на Олимпиадах.
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова считает, что успех Клебо выглядел был ярче, если бы рядом с ним выступал россиянин Александр Большунов. «Я нисколько не хочу принизить значимость достижения норвежского лыжника и не считаю уместным рассуждать, кому из них было легче завоевывать золотые олимпийские медали: Клебо, Майклу Фелпсу или Ларисе Латыниной, — рассказала Иванова ТАСС. — Есть такая хорошая поговорка — победителей не судят. Достойны большого уважения все три этих спортсмена. Но не скрою, мне бы очень хотелось, чтобы вместе с Клебо имел бы возможность бороться за олимпийские медали и мой любимый лыжник Александр Большунов. От этого значение успеха, безусловно, выросло бы».
Клебо стал первым спортсменом, который завоевал 10 золотых медалей на зимних Олимпиадах. До Игр в Италии рекордсменами по этому показателю были биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален, а также Бьорн Дэли и Марит Бьёрген, выступавшие в лыжных гонках. Эти спортсмены выиграли по 8 наград высшего достоинства на Олимпиадах.
С учетом представителей летних дисциплин Клебо занимает второе место по количеству побед на Играх. Абсолютным рекордсменом является американец Фелпс с 23 золотыми медалями. По 9 наград высшей пробы завоевывали советская гимнастка Латынина, финн Пааво Нурми и американец Карл Льюис (оба — легкая атлетика), американцы Кэти Ледеки, Марк Спитц, Калеб Дрессел (все — плавание).
Фонтана догнала Бьёрндалена.
Также в этот день шведские лыжницы Йонна Сундлинг и Майя Дальквист выиграли командный спринт. Второй стала команда Швейцарии, в составе которой были Надя Келин и Надине Фендрих, третьей — сборная Германии, за которую бежали Лаура Гиммлер и Колетта Ридзек. В женской биатлонной эстафете победу одержали Камилла Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жюлия Симон из Франции. Второе место заняла команда Швеции, бронза на счету сборной Норвегии.
Представители Китая выиграли в этот день сразу две награды высшей пробы, при этом ранее спортсмены из этой страны не завоевали на Играх-2026 в Италии ни одной золотой медали. Сначала сноубордист Су Имин завоевал золото в слоупстайле, вторым и третьим в этой дисциплине стали японец Тайга Хасегава и американец Джейк Кантер соответственно. Затем фристайлистка Сюй Мэнтао выиграла соревнования по акробатике, второй стала австралийка Даниэлла Скотт, бронза на счету еще одной представительницы Китая Шао Ци.
Американка Микаэла Шиффрин завоевала золото в горнолыжном слаломе. Второй стала швейцарка Камилла Раст, третье место заняла шведка Анна Свенн-Ларссон. Сноубордистка Мари Фукада из Японии выиграла соревнования в дисциплине «слоупстайл», представительница Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт стала второй, бронза в активе японки Кокомо Мурасэ.
Женская сборная Южной Кореи по шорт-треку завоевала золотые награды в эстафете на дистанции 3 000 метров. Второе место заняла команда Италии, третьей стала сборная Канады. В составе команды Италии выступала 35-летняя Арианна Фонтана, для нее эта медаль стала 14-й на Олимпиадах, столько же на счету Бьёрндалена, рекорд по этому показателю на зимних Играх принадлежит Бьёрген (15). Стивен Дюбуа из Канады выиграл соревнования в шорт-треке на дистанции 500 м. Второе место занял Мелле ван’т Ваут, третьим стал Йенс ван’т Ваут. Оба спортсмена представляют Нидерланды.
Волевая победа канадцев.
Стали известны полуфинальные пары олимпийского турнира по хоккею. В первом четвертьфинальном матче сборная Словакии обыграла команду Германии со счетом 6:2. Нападающий московского «Спартака» Адам Ружичка отметился голевой передачей. На его счету стало две заброшенные шайбы и два результативных паса на турнире. В составе сборной Словакии также выступают защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат и форвард череповецкой «Северстали» Адам Лишка.
В другом матче дня канадцы в овертайме победили команду Чехии со счетом 4:3, дважды уступая по ходу встречи. Нападающий сборной Канады Маклин Селебрини установил рекорд результативности на олимпийских турнирах с участием спортсменов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди игроков до 20 лет. Форвард отметился заброшенной шайбой и довел число очков до 7 (5 голов + 2 результативные передачи) в 4 играх на турнире. Он обошел по этому показателю нападающего сборной России Евгения Малкина, который в 2006 году по итогам 7 встреч набрал 6 очков (2+4).
Коннор Макдэвид повторил рекорд по числу набранных очков по ходу одного турнира на Олимпиаде среди игроков НХЛ. Он дважды ассистировал партнерам в этом матче. В активе канадца стало 11 очков (2+9) после четырех встреч. Прежде из игроков НХЛ столько баллов за один турнир набирали форварды сборной Финляндии Теему Селянне (6+5) и Саку Койву (3+8) в 2006 году по итогам восьми игр.
Чехи забросили третью шайбу в ворота канадцев после нарушения численного состава. Они провели контратаку, которая завершилась голом. В момент атаки канадских хоккеистов на площадке одновременно находилось шесть полевых игроков сборной Чехии. Однако арбитры не зафиксировали нарушение правил, а тренерский штаб сборной Канады не инициировал видеопросмотр эпизода. Омрачила победу канадцев травма капитана команды Сидни Кросби, который после силового приема ушел в раздевалку по ходу второго периода и больше на лед не выходил.
Сборная Финляндии в овертайме со счетом 3:2 обыграла команду Швейцарии, американцы также после овертайма оказались сильнее шведов (2:1). На стадии полуфинала сборная США сыграет с командой Словакии, канадские хоккеисты встретятся с финнами. Матчи состоятся 20 февраля.
В медальном зачете лидирует сборная Норвегии, в активе которой 15 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей. Вторыми идут итальянцы (9−5−12), третье место у команды США (7−11−6). Олимпиада завершится 22 февраля.