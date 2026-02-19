Достижение Клебо, волевая победа канадских хоккеистов. Итоги дня Олимпиады

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова считает, что успех Клебо выглядел был ярче, если бы рядом с ним выступал россиянин Александр Большунов. «Я нисколько не хочу принизить значимость достижения норвежского лыжника и не считаю уместным рассуждать, кому из них было легче завоевывать золотые олимпийские медали: Клебо, Майклу Фелпсу или Ларисе Латыниной, — рассказала Иванова ТАСС. — Есть такая хорошая поговорка — победителей не судят. Достойны большого уважения все три этих спортсмена. Но не скрою, мне бы очень хотелось, чтобы вместе с Клебо имел бы возможность бороться за олимпийские медали и мой любимый лыжник Александр Большунов. От этого значение успеха, безусловно, выросло бы».