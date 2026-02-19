Петросян и Филиппов поборются за медали на Олимпиаде

Также в четверг определятся победитель и призеры в женском олимпийском хоккейном турнире. В матче за третье место встретятся команды Швейцарии и Швеции, игра начнется в 16:40 мск. Финальная встреча стартует в 21:10 мск, на лед выйдут сборные США и Канады. Хоккеистки из этих стран в пятый раз подряд сыграют в финале Олимпиады. На Играх в Пекине сильнее оказались представительницы Канады — 3:2.