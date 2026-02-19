Петросян и Филиппов поборются за медали на Олимпиаде

МИЛАН, 19 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян и ски-альпинист Никита Филиппов выступят в 13-й медальный день Олимпийских игр в Италии. Всего в четверг будет разыграно семь комплектов наград.
Ранее Петросян стала пятой по итогам короткой программы. Она набрала 72,89 балла. Лидером является японка Ами Накаи (78,71 балла), далее идут ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), американка Алиса Лью (76,59), а также еще одна японка Монэ Тиба (74,00).
Старт произвольной программы у одиночниц запланирован на 21:00 мск. Петросян выступит в заключительной разминке, спортсменка выйдет на лед в 00:16 мск 20 февраля. Действующей победительницей олимпийского турнира в одиночном женском катании является россиянка Анна Щербакова.
Первым из россиян вступит в борьбу за медали в четверг Филиппов. Квалификация у ски-альпинистов в спринте начнется в 12:30 мск. Финал в этой дисциплине запланирован на 16:15 мск, решающий заезд в женском спринте начнется в 15:55 мск. Этот вид спорта дебютирует в программе Олимпийских игр.
Также в четверг определятся победитель и призеры в женском олимпийском хоккейном турнире. В матче за третье место встретятся команды Швейцарии и Швеции, игра начнется в 16:40 мск. Финальная встреча стартует в 21:10 мск, на лед выйдут сборные США и Канады. Хоккеистки из этих стран в пятый раз подряд сыграют в финале Олимпиады. На Играх в Пекине сильнее оказались представительницы Канады — 3:2.
В мужских соревнованиях по фристайлу состоится финал в дисциплине «акробатика», начало решающего этапа запланировано на 16:00 мск. В это же время стартуют финальные соревнования в лыжном двоеборье в дисциплине «командный спринт». В 18:30 мск вступят в борьбу за медали конькобежцы, забеги пройдут на дистанции 1 500 метров. Кроме того, закончится предварительный этап мужского и женского турниров по керлингу. Олимпиада завершится 22 февраля.