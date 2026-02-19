Ричмонд
Россиянам объяснили формулу возврата денег за пустые онлайн-курсы

Адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин объяснил, в каких случаях можно вернуть деньги за образовательные курсы и как правильно это сделать. В беседе с Life.ru он пояснил, что обучение с правовой точки зрения является услугой, и если в рекламе заявлены конкретные свойства услуги, это становится критерием того, что именно продавалось. Недостоверные обещания могут рассматриваться как введение в заблуждение и основание для возврата средств.

Отдельная проблема, по словам адвоката, — онлайн-курсы, где в договоре указывают, что активация доступа к платформе считается оказанием 80−90% услуги. Такая формула часто используется как технический барьер для возврата. Однако потребитель вправе отказаться от договора в любое время, а исполнитель может удержать только фактически понесённые расходы, которые нужно подтвердить документально.

«Проблемное» обучение в суде обычно доказывается не фразой «мне не понравилось», а конкретными нарушениями: отсутствие обязательной лицензии (когда она нужна), несоблюдение программы и объёма часов, подмена заявленного формата записями вместо занятий, отсутствие обещанной обратной связи и проверки заданий, преподаватели без заявленной квалификации, системные переносы и срывы занятий. Туда же относится и ситуация «курс из банальностей», если по факту контент и методика не соответствуют заявленной программе и обещанным компетенциям.

Михаил Салкин.

Адвокат Московской коллегии адвокатов.

Адвокат также описал правовую развилку: либо возврат при отказе от договора за вычетом доказанных расходов исполнителя, либо требования из-за недостатков услуги — соразмерное уменьшение цены или расторжение договора с возвратом денег.

«А если спор дошёл до суда и исполнитель не удовлетворил законные требования добровольно, возможен дополнительный штраф 50% от присуждённого (с учётом предусмотренных законом исключений)», — заключил собеседник Life.ru.

Ранее Life.ru писал, что россияне спустили 45 млрд рублей на курсы «для души». Абсолютным лидером с мая по ноябрь 2025 года стало направление «Саморазвитие и личностный рост» с ростом оборота на 45%. Интерес к личной эффективности, управлению стрессом и мягким навыкам дополняет тренд на заботу о себе, отражая общий запрос общества на улучшение качества жизни.

