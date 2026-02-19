Россиянам объяснили формулу возврата денег за пустые онлайн-курсы

Адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин объяснил, в каких случаях можно вернуть деньги за образовательные курсы и как правильно это сделать. В беседе с Life.ru он пояснил, что обучение с правовой точки зрения является услугой, и если в рекламе заявлены конкретные свойства услуги, это становится критерием того, что именно продавалось. Недостоверные обещания могут рассматриваться как введение в заблуждение и основание для возврата средств.