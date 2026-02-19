Более миллиона французов могут обобрать мошенники: их данные украл хакер по идентификатору из Минфина

Средства на 1,2 млн счетах во французских банках оказались под угрозой из-за того, что персональные данные их владельцев были украдены хакером. Об этом информирует издание Le Parisien.
Злоумышленник получил доступ к реестру банковских счетов, где хранятся базы персональных данных, при помощи идентификатора одного из сотрудников Минфина Франции, пишет издание со ссылкой на заявление ведомства.
«Как только инцидент был обнаружен, были приняты немедленные меры по ограничению доступа, чтобы остановить атаку, ограничить объём данных, извлечённых из этой базы данных», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что хакеры похитили секретные данные о будущих продуктах Apple, Nvidia, LG и Tesla, проникнув в систему китайского поставщика Luxshare.
