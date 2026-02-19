Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников при переводе денег

«Если же вы все-таки стали жертвой мошеннических действий, необходимо как можно быстрее подать заявление в полицию и потребовать, чтобы мошенник объяснил, кому и с какой целью были переведены “ошибочно” деньги на ваш счет, и в чем именно состояла “ошибка”. Как правило на такой вопрос мошенник ответить не сможет», — отметил Хаминский.