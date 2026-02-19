В Братском районе ограничили движение большегрузов и автобусов из-за гололеда

В Братском районе ограничили движение большегрузов и автобусов. Временно им нельзя проехать по региональной дороге «Братск — Усть-Илимск» со стороны Усть-Илимска. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
— Также ограничение распространяется на участок дороги «Тайшет — Чуна — Братск» с 220 по 251 километр, — уточнили в полиции.
Из-за того, что дорожное покрытие стало скользким из-за гололёда, были приняты меры по ограничению проезда. Автоинспекторы призывают автомобилистов пока что отменить поездки по указанному направлению, а также соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
