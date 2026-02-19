В Братском районе ограничили движение большегрузов и автобусов из-за гололеда

Из-за того, что дорожное покрытие стало скользким из-за гололёда, были приняты меры по ограничению проезда. Автоинспекторы призывают автомобилистов пока что отменить поездки по указанному направлению, а также соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.