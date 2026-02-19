Минпросвещения с 1 сентября введет профильный ЕГЭ в педвузах

«Согласно приказу, при поступлении на педагогические направления по профилям: математика, физика/астрономия, информатика, химия, биология, русский язык, литература — больше не будет приниматься ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. Вместо него абитуриентам необходимо сдать профильный предмет», — сказал министр.