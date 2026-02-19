Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения с 1 сентября введет профильный ЕГЭ в педвузах

Кравцов: Минпросвещения с 1 сентября введет профильный ЕГЭ в педвузах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Минпросвещения России введет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов, приказ вступит в силу 1 сентября и начнет действовать в приемную кампанию 2027/2028 учебного года, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.

«Согласно приказу, при поступлении на педагогические направления по профилям: математика, физика/астрономия, информатика, химия, биология, русский язык, литература — больше не будет приниматься ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. Вместо него абитуриентам необходимо сдать профильный предмет», — сказал министр.

Он добавил, что изменения будут направлены на подготовку сильных и мотивированных специалистов.

«В части педагогического образования данный приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года и изменения начнут действовать, начиная с приемной кампании 2027/2028 учебного года», — заявил Кравцов.

По словам главы Минпросвещения РФ, такой подход поможет будущим учителям уже во время учебы осознавать востребованность своей профессии и быть уверенными в успешном трудоустройстве после окончания вуза.