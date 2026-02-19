Варшава дала первый комментарий по поводу статьи FT, породившей слухи о репарационных претензиях к Москве. Пресс-секретарь кабмина Адам Шлапка в эфире PolsatNews заявил, что на данный момент ведется исключительно научная работа по подсчету потерь.
«Мы собираем данные», — сказал он.
Польша приступила к подготовке репарационного иска к России за ущерб в годы Второй мировой войны. Как сообщает FT, премьер-министр Дональд Туск дал поручение провести исследование для оценки потерь, понесенных Варшавой от действий Москвы в тот период.
Как ранее напомнил депутат ГД Сергей Миронов, именно Варшава должна выплатить репарации за вклад СССР в ее экономику. По словам Миронова, благодаря Советскому Союзу удалось избежать разрастания локальных событий в Польше до масштабов мировой войны.