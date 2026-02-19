В России разработали сервис для персонального подбора лекарств с помощью ИИ

«Интерес к внедрению технологии уже проявила частная медицинская клиника, готовая интегрировать сервис в свою медицинскую информационную систему (МИС). В НГУ рассчитывают, что первый опыт внедрения программы состоится уже в ближайшие месяцы. В государственной системе здравоохранения она тоже будет со временем представлена, как в качестве одного из модулей цифрового помощника врача», — добавили в пресс-службе.