В России разработали сервис для персонального подбора лекарств с помощью ИИ

НОВОСИБИРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Новосибирского госуниверситета (НГУ) разработали программу, которая с помощью технологий искусственного интеллекта она анализирует клинические данные пациента и помогает врачу выбрать оптимальную комбинацию препаратов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Сотрудники Центра искусственного интеллекта НГУ разработали и запатентовали программу “Безопасные лекарства”, которая помогает врачу подбирать оптимальную терапию с учетом индивидуальных особенностей пациента. Разработка позволяет оценивать совместимость препаратов между собой, возможные побочные эффекты и влияние лекарств на конкретные клинические и лабораторные показатели», — рассказали в пресс-службе.
Актуальность разработки обусловлена ростом числа пациентов на комбинированной терапии. По словам сотрудника НГУ и Института цитологии и генетики СО РАН Владимира Иванисенко, врачам приходится одновременно учитывать десятки факторов, поскольку пациентам назначается по пять-шесть препаратов, которые нужно сочетать между собой. Это крайне сложно в условиях высокой нагрузки. Автоматизация анализа позволяет снизить риск ошибок и повысить безопасность терапии.
В отличие от других систем подбора лекарств, «Безопасные лекарства» анализирует не только стандартные схемы лечения и лекарственные взаимодействия, но и конкретную клиническую картину пациента — лабораторные показатели, симптомы и сопутствующие состояния. Система использует методы искусственного интеллекта и семантические графы знаний, что позволяет формировать более точные и интерпретируемые рекомендации для врача.
«Мы подбираем препараты так, чтобы они не усиливали уже имеющиеся нарушения и были совместимы с текущими показателями пациента. Таких решений сегодня нет ни в России, ни в мировой практике», — приводит пресс-служба слова Иванисенко.
Планируется, что программа будет частью проекта «Доктор Пирогов» — цифрового помощника врача, предназначенного для поддержки принятия клинических решений. Система объединяет знания по 20 медицинским специальностям и содержит информацию более чем о 250 заболеваниях.
«Интерес к внедрению технологии уже проявила частная медицинская клиника, готовая интегрировать сервис в свою медицинскую информационную систему (МИС). В НГУ рассчитывают, что первый опыт внедрения программы состоится уже в ближайшие месяцы. В государственной системе здравоохранения она тоже будет со временем представлена, как в качестве одного из модулей цифрового помощника врача», — добавили в пресс-службе.