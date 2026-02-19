Ричмонд
Самолет с делегацией США вернулся в Вашингтон после переговоров в Женеве

Борт вылетел из Женевы после завершения переговоров и совершил беспосадочный перелет через Атлантику. Посадка в международном аэропорту Даллес произошла около 18:00 по местному времени в среду (02:00 мск четверга), передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что самолет с российской делегацией, участвовавшей в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию, приземлился в Москве.

Второй раунд переговоров России, США и Украины в Женеве продлился примерно два часа. По словам помощника президента России Владимира Мединского, который возглавил российскую делегацию на консультациях, эта встреча была тяжелой, но деловой.

По данным Economist, в США провели значительную часть подготовительной работы по анализу сценариев возможной отмены санкций против России. Прошлым летом многие юристы работали сверхурочно после давления со стороны президента Дональда Трампа на Украину с целью запуска нового раунда переговоров.

