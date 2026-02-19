Самолет, на котором предположительно летели члены американской делегации, участвовавшие в трехсторонних переговорах по урегулированию украинского конфликта, прибыл в Вашингтон. Об этом свидетельствуют данные полетов.
Борт вылетел из Женевы после завершения переговоров и совершил беспосадочный перелет через Атлантику. Посадка в международном аэропорту Даллес произошла около 18:00 по местному времени в среду (02:00 мск четверга), передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что самолет с российской делегацией, участвовавшей в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию, приземлился в Москве.
Второй раунд переговоров России, США и Украины в Женеве продлился примерно два часа. По словам помощника президента России Владимира Мединского, который возглавил российскую делегацию на консультациях, эта встреча была тяжелой, но деловой.
По данным Economist, в США провели значительную часть подготовительной работы по анализу сценариев возможной отмены санкций против России. Прошлым летом многие юристы работали сверхурочно после давления со стороны президента Дональда Трампа на Украину с целью запуска нового раунда переговоров.